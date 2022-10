Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми

Эксперт Бижев: передаваемые Украине американские ЗРК HAWK являются старыми

Передаваемые Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) MIM-23 Homing All the Way Killer (HAWK) являются старыми. Так их в беседе с «Известиями» назвал экс-замглавкома Военно-воздушных сил (ВВС) по вопросам объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) СНГ Айтеч Бижев.

«Это старый комплекс, между средней и малой дальности. Наши современные комплексы радиоэлектронной борьбы его задавят, и он ничего видеть не будет. Его поставка не решит проблемы. Комплексы ПВО, которые поставляют немцы, англичане, американцы, должны быть интегрированы в единую информационную систему и в единую систему управления. Возможности быстро это сделать в полевых условиях нет», — заявил специалист.

По словам эксперта, обучение украинских военных работе с MIM-23 HAWK потребует от трех до четырех месяцев, а также создания единой автоматизированной системы управления.

«Украина была интегрирована в нашу систему ПВО, у них были наши комплексы. Мы обучались в одних академиях и училищах. Сейчас им необходимо управлять комплексами от разных производителей. А систему создавать непросто и очень дорого. Скорее всего, комплексы Hawk прибудут со своими расчетами», — допустил Бижев.

В октябре Reuters сообщило, что США рассматривают вариант с передачей Украине ЗРК MIM-23 HAWK.