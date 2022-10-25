Кремль ответил на вопрос о назначении Рогозина

Песков заявил, что решения о назначении экс-главы «Роскосмоса» Рогозина не принималось

В настоящее время решение о каком-либо назначении бывшего главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина не принималось. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Вы знаете, мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который приехал в зону проведения специальной военной операции, взял себе позывной Космос. На снимках бывший глава «Роскосмоса» стоит вместе с комбатами Шахтером, Злым, командиром батальона «Пятнашка» Абхазом, а также с пресс-секретарем военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуардом Басуриным.

24 октября Рогозин прибыл в Запорожскую область. Кроме того, за день до этого он посетил ДНР, куда помог доставить обмундирование для военнослужащих. Экс-глава госкорпорации также опубликовал видео, снятое во время посещения им военной части.

15 июля указом президента России Владимира Путина Рогозин был освобожден от должности генерального директора «Роскосмоса». В сентябре стало известно, что он может стать полпредом главы государства в Крыму, республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях.