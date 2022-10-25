Американские хоккеистки довели 16-летнюю одноклубницу до самоубийства

Три хоккеистки школьной лиги США довели 16-летнюю одноклубницу до самоубийства

Трех хоккеисток школьной лиги США отстранили от матчей из-за доведения одноклубницы Маккенны Браун до самоубийства. Об этом сообщает Fоx 13.

По информации источника, 16-летняя спортсменка, игравшая на позиции вратаря, регулярно подвергалась оскорблениям в интернете со стороны партнерш по команде. Эту информацию подтвердили родители Браун. Причиной травли стало то, что она начала общаться с бывшим бойфрендом одной из хоккеисток.

Школьная лига и Федерация любительского хоккея штата Флорида инициировали расследование случившегося. Федерация хоккея США также созвала независимый совет для проведения собственной проверки.

В январе 2022 года двукратный чемпион Азии по грепплингу Эркул уулу Манас был найден мертвым в киргизском городе Ош. 29-летний спортсмен покончил с собой дома у родственницы. Женщина попыталась оказать первую помощь, но не смогла его спасти.

