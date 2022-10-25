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13:03, 25 октября 2022Культура

Стали известны подробности о состоянии звезды фильма «Союз спасения»

Менеджер Александра Устюгова описала состояние актера фразой «беспокоиться не о чем»
Александр Устюгов

Александр Устюгов. Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Менеджер российского актера Александра Устюгова Александр Скрастин прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» информацию о госпитализации актера. Он заявил, что с артистом все нормально.

«СМИ сильно преувеличивают — все с ним нормально, беспокоиться не о чем», — сказал Скрастин. На вопрос о тяжести состояния актера его представитель отметил, что не может точно ответить, так как он не врач.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил о госпитализации 46-летнего актера и звезды фильма «Союз спасения» Александра Устюгова из-за проблем с сердцем. По информации издания, врачи оценивают состояние артиста как средней степени тяжести. Ближайшие несколько дней Устюгов проведет в стационаре под наблюдением медиков.

7 октября стало известно, что у рэпера Паши Техника произошел припадок из-за передозировки седативных препаратов. В больнице его подключили к ИВЛ. Медики также ввели артиста в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние. Через день Паша Техник вышел из комы, сообщив о том, что ему удалось пообщаться с аргентинским футболистом Диего Марадоной, умершим в 2020 году.

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Екатерина Смирная
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