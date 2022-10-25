Звезду «Союза спасения» Александра Устюгова госпитализировали из-за проблем с сердцем

46-летнего российского актера и звезду фильма «Союз спасения» Александра Устюгова госпитализировали. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По информации портала, мужчина обратился за медицинской помощью в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем. Врачи оценивают состояние артиста как средней степени тяжести. Ближайшие несколько дней Устюгов проведет в стационаре под наблюдением медиков.

7 октября стало известно, что у рэпера Паши Техника произошел припадок из-за передозировки седативных препаратов. В больнице его подключили к ИВЛ.

Медики также ввели артиста в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние. Через день Паша Техник вышел из комы, сообщив о том, что ему удалось пообщаться с аргентинским футболистом Диего Марадоной, умершим в 2020 году.