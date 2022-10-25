Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:06, 25 октября 2022Культура

Звезду фильма «Союз спасения» Александра Устюгова госпитализировали

Звезду «Союза спасения» Александра Устюгова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

46-летнего российского актера и звезду фильма «Союз спасения» Александра Устюгова госпитализировали. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По информации портала, мужчина обратился за медицинской помощью в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем. Врачи оценивают состояние артиста как средней степени тяжести. Ближайшие несколько дней Устюгов проведет в стационаре под наблюдением медиков.

7 октября стало известно, что у рэпера Паши Техника произошел припадок из-за передозировки седативных препаратов. В больнице его подключили к ИВЛ.

Медики также ввели артиста в медикаментозную кому, чтобы стабилизировать состояние. Через день Паша Техник вышел из комы, сообщив о том, что ему удалось пообщаться с аргентинским футболистом Диего Марадоной, умершим в 2020 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о мощных артдуэлях на донецком направлении
В России школьник получил анальгин после травмы на каратэ и лишился части мозга
Zara возобновит работу в России
Производитель автомобилей откажется от сенсорных кнопок
Толчки неясного происхождения в районе «Северного потока» объяснили
Шесть стран ЕС увеличили экспорт товаров в Россию в середине лета
Стала известна дата начала съемок второго сезона «Дома Дракона»
На польско-украинской границе выстроились очереди
В Совфеде ответили на слова Кадырова о слабых ответах России на обстрелы ВСУ
На обвиненного в каннибализме Арми Хаммера подали в суд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.