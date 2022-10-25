Глобальный сбой в работе популярного мессенджера объяснили

Bloomberg: причиной сбоя в работе WhatsApp стала техническая ошибка со стороны компании

Глобальный двухчасовой сбой в работе WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) произошел из-за технической ошибки со стороны компании. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщил агентству представитель Meta, «сбой был следствием технической ошибкой с нашей стороны». «Мы устранили проблему и приносим извинения за любые неудобства», — добавил он.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, что сбой мог быть связан с тем, что программное обеспечение, необходимое для работы мессенджера, вышло из строя.

О том, что в работе WhatsApp произошел глобальный сбой, стало известно утром 25 октября. Большинство пользователей пожаловались на то, что не могут отправлять сообщения в мессенджере. Другие юзеры столкнулись с неполадками в работе приложения и веб-версии WhatsApp.

Перед этим российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей держаться подальше от WhatsApp. По его словам, через этот мессенджер хакеры могут получить доступ к данным, содержащимся в телефоне.