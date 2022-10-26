Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:09, 26 октября 2022Россия

Кремль прокомментировал возможную причастность Собчак к делу о вымогательстве

Песков: в Кремле видели, что Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Кремле в курсе сообщений о том, что журналистка Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Видели», — заявил официальный представитель главы государства.

26 октября RT сообщил, что Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой. По информации источника, журналистка успела уехать из России в Литву, так как ее предупредили за сутки до обысков у коммерческого директора Кирилла Суханова.

Ранее стало известно об обысках в подмосковном доме Собчак по делу против ее коммерческого директора. Отмечалось, что у самой журналистки никакого процессуального статуса нет. Обыск параллельно проходил и в доме Суханова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией
Певица Жасмин отреагировала на попадание под санкции США
Адвокат заявил об отсутствии угрозы наказания Собчак за ее отъезд из России
В Крыму отреагировали на признание Польшей властей России «террористами»
В Мелитополе нашли тайник с боеприпасами и нацистской символикой
Кремль прокомментировал возможную причастность Собчак к делу о вымогательстве
Девушка лишилась возлюбленного из-за своего костюма на Хеллоуин
В России началось производство коммерческих Ту-214
В Херсоне усомнились в численности украинских войск
Собчак заподозрили в вымогательстве у госкорпорации «Ростех»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.