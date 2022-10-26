Госдума рассмотрит проект обращения о выполнении конвенции о биооружии 27 октября

Государственная Дума России в четверг, 27 октября, рассмотрит проект обращения к парламентам стран, в котором говорится о необходимости выполнения конвенции о биооружии. Об этом пишет ТАСС.

В нижней палате парламента уточнили, что проект будет рассмотрен по инициативе вице-спикера Думы Ирины Яровой. Предложение рассмотреть проект обращения поддержал сопредседатель комиссии от Совфеда Константин Косачев.

Яровая выступила с предложением о рассмотрении проекта обращения палат парламента России к парламентам стран мира о необходимости выполнения конвенции во время комиссии по расследованию обстоятельств создания американских биологических лабораторий на территории Украины.

25 октября Россия подала жалобу в Совет Безопасности ООН на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия. Минобороны России заявило, что Соединенные Штаты выделили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине.