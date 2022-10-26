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11:48, 26 октября 2022Россия

Правительству разрешили проводить административные инновации ради победы в СВО

«Ъ»: правительство РФ получило право на введение административных инноваций в условиях СВО

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reutres

Правительство России получило право вводить административные инновации по решению Координационного совета по обеспечению специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в кабинете министров.

Экономические вопросы спецоперации теперь будут выведены из исключительных полномочий Минобороны — теперь оно будет заниматься только военными вопросами, а политическую ответственность за военные ресурсы и право на административные реформы получили премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы Госсовета, которых представляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Мишустин будет заведовать материальными ресурсами, а губернаторы — людскими. Координационный совет обладает широкими властными полномочиями. Судя по открытой части заседания с участием президента, главная задача этого органа — улучшение координации и управляемости государства в условиях спецоперации.

Ключевое нововведение — применение новых управленческих подходов, которые позволят преодолеть административные барьеры.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей СВО при кабмине. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту подписанного документа, совет по координации помощи СВО возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин. В его состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, министр финансов Антон Силуанов и другие чиновники.

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Варвара Кошечкина
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