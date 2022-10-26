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18:20, 26 октября 2022Россия

Мобилизованного с больным позвоночником россиянина отправят домой на операцию

Мобилизованного с больным позвоночником жителя Сургута отправят домой на операцию

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жителя Сургута, мобилизованного, несмотря на больной позвоночник, отправят домой на операцию. В интервью Ura.ru уполномоченная по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Стребкова рассказала, что после ряда обследований россиянину дали отсрочку от службы.

После того как мобилизованного мужчину забрали в омский военно-учебный центр, его проблемы со спиной усугубились, и он решил обратиться за помощью к омбудсмену. По словам Стребковой, призывник пришел в медико-санитарную часть, но так как военный госпиталь был переполнен, его направили в гражданскую больницу.

«В больнице Омска ему предоставили лечение, там он прошел обследование, которое выявило необходимость операции. Мобилизованный решил, что операцию будет делать дома», — сообщила Стребкова. Она объяснила, что мужчине предлагали прооперироваться в омской больнице, но он решил вернуться в Сургут, где за ним смогут ухаживать родственники.

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Ранее был мобилизован тренер из Краснодара с тяжелой травмой позвоночника. Сообщалось, что мужчина был вынужден делать себе инъекции обезболивающего в перерывах между военной подготовкой.

21 октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что по разным причинам домой возвратились почти десять тысяч мобилизованных россиян. С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении.

О сложившейся ситуации высказался президент России Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно, а всех граждан, мобилизованных по ошибке, надо вернуть домой.

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Варвара Родикова
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