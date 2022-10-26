В США припомнили новому премьеру Британии мартовский «позор»

NYT: новый премьер Сунак не спасет Британию из-за глубокого отрыва от обыденной жизни

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак не способен спасти страну из-за своего отрыва от обыденной жизни. Об этом пишет New York Post.

Автор материала привел в пример случай, когда Сунак устроил фотосессию на заправке, чтобы продемонстрировать свою деятельность в качестве министра финансов.

По информации издания, пиар-ход провалился, потому что недорогой автомобиль Kia Rio из рекламы политика принадлежал другому человеку. Затем Сунак не справился с бесконтактной оплатой, чем еще больше «опозорил» себя.

«Лучшей инсценировки отрешенности Сунака от обыденной жизни и быть не могло», — заключил автор.

Ранее Сунак провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Политики обсудили ситуацию на Украине. Американский лидер заявил Сунаку, что Британия остается главным союзником Соединенных Штатов. Стороны обсудили сотрудничество по линии оборонного партнерства AUKUS, членом которого также является Австралия.

25 октября Риши Сунак занял должность премьер-министра Британии, став первым политиком индийского происхождения в истории Великобритании на этом посту.