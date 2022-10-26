Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:07, 26 октября 2022Наука и техника

ВМФ России поставили первую партию электрических торпед

ГНПП «Регион»: ВМФ России поставили первую партию электрических торпед

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Министерству обороны России поставили первую партию электрических торпед в исполнении для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) «Регион» Дмитрий Бензорук.

«В 2020 году провели весь цикл испытаний. В настоящее время первая серийная партия поставлена в Военно-морской флот», — сказал заместитель гендиректора, отвечая на вопрос о поставках электрических торпед.

Разработанная в ГНПП «Регион» электрическая торпеда способна поражать любые надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 километров. Торпеду, получившую обозначение ЭТ-1Э в экспортном исполнении, можно использовать на мелководье, подо льдом и в сложной помеховой обстановке.

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Ранее в октябре временно исполняющий обязанности гендиректора завода «Дагдизель» Султанахмед Асалиев рассказал, что торпеда ЭТ-1Э способна самостоятельно обходить помехи.

В сентябре гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что ЭТ-1Э отличается высокими транспортными характеристиками и способна работать в любой части Мирового океана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В России изложили возможный сценарий применения Украиной «грязной бомбы»
Диетолог назвала самый полезный для пожилых людей орех
Двое россиян напоили и изнасиловали коллегу-стажерку в центре Москвы
Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж
ВМФ России поставили первую партию электрических торпед
Дошедший пешком до Ирана европеец посетил могилу героини протестов и пропал
Назван самый зараженный крысами город США
Американский генерал заявил об отсутствии у США ПВО для Украины
Мигрантов назвали спасением для американской экономики
Троих 18-летних парней задержали за убийство 23-летнего россиянина у него дома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.