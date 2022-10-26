ГНПП «Регион»: ВМФ России поставили первую партию электрических торпед

Министерству обороны России поставили первую партию электрических торпед в исполнении для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) «Регион» Дмитрий Бензорук.

«В 2020 году провели весь цикл испытаний. В настоящее время первая серийная партия поставлена в Военно-морской флот», — сказал заместитель гендиректора, отвечая на вопрос о поставках электрических торпед.

Разработанная в ГНПП «Регион» электрическая торпеда способна поражать любые надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 километров. Торпеду, получившую обозначение ЭТ-1Э в экспортном исполнении, можно использовать на мелководье, подо льдом и в сложной помеховой обстановке.

Ранее в октябре временно исполняющий обязанности гендиректора завода «Дагдизель» Султанахмед Асалиев рассказал, что торпеда ЭТ-1Э способна самостоятельно обходить помехи.

В сентябре гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что ЭТ-1Э отличается высокими транспортными характеристиками и способна работать в любой части Мирового океана.

