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22:40, 26 октября 2022Спорт

Стала известна причина отказа Тутберидзе от работы с врачом сборной России

Тутберидзе осталась недовольна результатами работы врача сборной России Шветского

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Группа заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась от сотрудничества с врачом сборной России Филиппом Шветским из-за недовольства результатами его работы. Причина стала известна РИА Новости.

По информации агентства, Шветский не собирал и не анализировал данные о состоянии здоровья спортсменов команды. «Тутберидзе была не слишком довольна его работой», — отметил источник.

О прекращении сотрудничества Тутберидзе со Шветским стало известно ранее 26 октября. Медик заявил, что не работает с Тутберидзе, так как его услуги были рассчитаны на срок подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Во время Олимпиады-2022 с российской фигуристкой Камилой Валиевой произошел допинг-скандал. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Защита фигуристки на заседании Спортивного арбитражного суда заявила, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки. В результате фигуристка была допущена до дальнейшего участия в Играх.

Анастасия Борисова
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