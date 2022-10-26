Глава Международной федерации гимнастики призвал услышать мнение России

Глава FIG Ватанабэ призвал услышать мнение России для сохранения отношений со страной

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ высказался о решении допустить представителей России и Белоруссии к участию в конгрессе организации. Его слова приводит ТАСС.

Ватанабэ призвал услышать мнение России, так как международные организации должны прилагать усилия для сохранения, а не прекращения отношений со страной. Глава FIG подчеркнул, что члены международных организаций должны абстрагироваться от своего происхождения и занимать нейтральную позицию.

Ранее стало известно, что семь стран бойкотируют конгресс FIG из-за участия в нем России. От приглашения отказались Нидерланды, Украина, Италия, Литва, Польша, Эстония и Норвегия.

Конгресс FIG должен пройти 11-12 ноября. Мероприятие перенесли из Норвегии в Турцию, поскольку норвежская сторона отказалась проводить его при условии присутствия россиян и белорусов.

4 марта FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.