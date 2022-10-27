Названа цель прибытия судна оператора «Северного потока» к месту взрывов

Аналитик Гривач: судно Nord Stream AG соберет данные о повреждении «Северного потока»

Цель прибытия судна оператора газопровода Nord Stream AG к месту повреждения «Северного потока» заключается в сборе полной информации о поломке в интересах собственников проекта. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт предположил, что данные расследования компании будут доступны третьим лицам.

«Думаю, что главная задача этого судна собрать полную информацию о повреждениях в интересах собственников проекта, причинах аварии и оценки ущерба, а также стоимости и возможности восстановительных работ, в том числе, для страховых компаний», — предположил Гривач.

Он считает, что данные, полученные оператором газопровода, будут доступны третьим лицам. «Другое дело, что в компетенцию Nord Stream AG не входит полноценное расследование с целью установления виновников. Тем более, что, вероятно, важные улики могли быть удалены с места ЧП», — добавил замгендиректора ФНЭБ.

Ранее прибытие гражданского судна «Нефрит» под российским флагом подтвердили Военно-морские силы (ВМС) Швеции. На месте утечек также находится несколько шведских военных кораблей.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда. В Германии также считают, что вторая нитка газопровода больше не может использоваться для поставок газа.