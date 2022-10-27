Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:20, 27 октября 2022Россия

В Херсонской области рассказали о «переезде» администрации региона

Администрацию Херсонской области переместили на левобережную часть

РИА Новости

Администрация Херсонской области будет находиться на левобережной части, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.

По его словам, задачи по обеспечению жизнедеятельности успешно выполняются, несмотря на «переезд» администрации. «Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть», — прассказал он.

Также Стремоусов рассказал, что в регионе сформировали штаб территориальной обороны. Кроме того, он опроверг признаки подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к широкомасштабному наступлению на Херсон. Политик уточнил, что регион никто сдавать не будет, линию обороны на передовой постоянно усиливают.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об активной обороне украинских военных на херсонском направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович заявил об изменении ситуации под Херсоном в неприятную для ВСУ сторону
Россияне назвали нежелательные профессии для своих детей
Ученые сравнили мужское и женское сексуальное влечение и удивились
В Китае предрекли поражение демократов на выборах в Конгресс США
В Херсонской области рассказали о «переезде» администрации региона
Строители массово захотели участвовать в восстановлении новых регионов России
Звезда «Друзей» Мэттью Перри рассказал о пережитой остановке сердца
Бывший сотрудник Белого дома рассказал о плане США лишить Россию морей
Сержант из ДНР заявил об оставленных в последний момент на Украине пленных
Освобожденный из плена боец обвинил ВСУ в убийстве его раненых сослуживцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.