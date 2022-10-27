Путин назвал Трасс «девушкой немного не в себе»

Путин назвал Лиз Трасс «девушкой немного не в себе» из-за ее слов о ядерном оружии

Президент России Владимир Путин назвал бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс «девушкой немного не в себе» из-за ее слов о возможности применения ядерного оружия. Глава государства высказался об этом в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Путин напомнил, что Трасс в разговоре с журналистами прямо сказала, что Великобритания — ядерная держава, а в ее обязанности входит возможное применение ядерного оружия, и она сделает это. Он уточнил, что цитирует ее не дословно, но «близко к тексту».

«И никто ведь никак не отреагировал. Ну допустим, она ляпнула там, девушка немножко не в себе, как можно говорить такие вещи публично, но поправили бы ее», — возмутился президент. По его словам, в Вашингтоне публично заявили о том, что не имеют к этому никакого отношения.

«А что мы должны думать? Мы думаем, что это согласованная позиция, что нас начинают шантажировать», — резюмировал Путин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил продолжение русофобского курса страны. По ее словам, он воспроизвел в том числе и заезженный тезис о якобы ответственности России за экономические невзгоды, с которыми столкнулся мир.