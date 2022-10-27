Захарова заявила о продолжении Британией русофобского курса при новом премьере

Захарова заявила, что новый премьер Британии Сунак продолжил русофобский курс страны

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил продолжение русофобского курса страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы обратили внимание, что уже в самом первом публичном выступлении он воспроизвел в том числе и заезженный тезис о якобы ответственности России за экономические невзгоды, с которыми столкнулся мир. Получается, что новое руководство Британии сразу дало понять, что намерено продолжать русофобский курс своих предшественников», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Сунаку стоит развить свой тезис и подтвердить свои слова фактами. «Большая просьба, хотелось бы графики, цифры, таблицы, чтобы кто-то предоставил», — сыронизировала она.

Представитель МИД отметила, что намерения нового премьера возложить на Москву вину за ошибки в экономической программе должны насторожить простых граждан. «Мы лишь можем порекомендовать Лондону объективно взглянуть на ситуацию, которая скалывается внутри Соединенного королевства, заняться решением насущных проблем в британской экономике», — заключила Захарова.

25 октября король Карл III подтвердил вступление Сунака в должность премьер-министра страны. В своем первом выступлении новоизбранный премьер признал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис. Вместе с тем он высоко оценил стремления предшественницы Лиз Трасс, пытавшейся улучшить экономические показатели, и восхитился ее неугомонностью, хотя подчеркнул, что она допустила ошибки.

В августе Сунак призвал не допускать президента России на саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Индонезии в ноябре. По словам британского политика, Запад должен послать сигнал российскому лидеру, что ему не место за столом G20, пока Россия проводит военную операцию на Украине.