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18:34, 27 октября 2022Россия

Путин порассуждал об искусственном происхождении Украины

Путин заявил, что Украина исторически складывалась как искусственное государство

Фото: Umit Bektas / Reuters

Украина исторически складывалась как искусственное государство. Об этом заявил президент России Владимир Путин, рассуждая о происхождении страны в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам президента, создавая Советский Союз, большевистское руководство того времени приняло решение «ублажить» националистически настроенную часть большевиков, передав им исконно русские исторические территории. Путин подчеркнул, что мнение населения этих регионов тогдашние власти не спрашивали.

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Константин Лысяков
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