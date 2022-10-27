Путин порассуждал об искусственном происхождении Украины

Путин заявил, что Украина исторически складывалась как искусственное государство

Украина исторически складывалась как искусственное государство. Об этом заявил президент России Владимир Путин, рассуждая о происхождении страны в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам президента, создавая Советский Союз, большевистское руководство того времени приняло решение «ублажить» националистически настроенную часть большевиков, передав им исконно русские исторические территории. Путин подчеркнул, что мнение населения этих регионов тогдашние власти не спрашивали.