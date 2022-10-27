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04:30, 27 октября 2022Наука и техника

Озвучено воздействие электронных сигарет на сердце

Nature Communications: электронные сигареты привели к дестабилизации сердечного ритма

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Луисвилля озвучили последствия употребления электронных сигарет для здоровья сердечно-сосудистой системы. Выводы исследования описаны в журнале Nature Communications.

В процессе работы специалисты изучили жидкости для вейпинга, состоящие из двух самых популярных вариантов — пропиленгликоль без никотина и растительный глицерин или ароматизированная жидкость с никотином. Авторы обнаружили, что при вдыхании всех видов аэрозолей частота сердечных сокращений у подопытных животных замедлялась во время «затяжки», а затем ускорялась вместе со снижением вариабельности сердечного ритма. Вместе тем жидкости со вкусом ментола или только из пропиленгликоля вызывали желудочковые аритмии и другие сердечные нарушения.

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В итоге ученые пришли к заключению, что даже кратковременное воздействие электронных сигарет может дестабилизировать сердечный ритм с помощью определенных химических веществ, нарушающих электрическую проводимость сердца. Впоследствии это может увеличить риск фибрилляции предсердий или желудочков и внезапной остановки сердца.

В сентябре 2022 года медики из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) вычислила долгосрочные последствия употребления электронных сигарет. Согласно результатам работы, это приводит к прогрессирующей обструкции мелких дыхательных путей, к одышке и боли в груди.

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Елена Апазиди
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