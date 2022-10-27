WADA пригрозило РУСАДА судом в случае задержки результатов по делу Валиевой

Глава WADA Банька пригрозил РУСАДА судом в случае задержки результатов по делу Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) судом в случае задержки результатов по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька в Twitter.

В WADA выразили обеспокоенность продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой. «WADA теперь официально уведомило РУСАДА о том, что, если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, агентство воспользуется своим правом передать его непосредственно в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — подчеркнул Банька.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал обнародовать решение о судьбе Валиевой, чтобы повысить уровень доверия к результатам расследования. Он напомнил, что вердикт РУСАДА могут обжаловать в дальнейшем.

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными все детали по делу спортсменки в целях защиты ее интересов.

На Олимпийских играх-2022 Валиева помогла команде завоевать золото, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.