Норвежская чемпионка ОИ заявила о просьбе федерации скрыть употребление допинга

Лыжница Тереза Йохауг заявила о просьбе норвежской федерации скрыть употребление допинга

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Тереза Йохауг заявила о просьбе национальной федерации скрыть употребление допинга в 2016 году. Ее слова со ссылкой на автобиографию спортсменки приводит VG.

Спортсменка рассказала, что отказалась принять участие в пресс-конференции сборной перед началом сезона-2016/2017, когда узнала о положительном результате допинг-тестирования. Тогда ей предложили объяснить свое отсутствие плохим самочувствием. «Разве они не понимали, что и мое, и их доброе имя и репутация полностью зависят от того, насколько мы действуем открыто и честно?» — задается вопросом лыжница.

Йохауг была дисквалифицирована в 2016 году из-за положительной пробы на стероид клостебол. Она устроила пресс-конференцию, чтобы объявить о произошедшем.

Йохауг — четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, обладательница 14 золотых медалей чемпионатов мира и трех Кубков мира в общем зачете. В марте 2022 года она завершила карьеру.

7 октября в Федерации лыжных видов спорта Норвегии заявили, что сборная страны планирует бойкотировать соревнования с участием лыжников из России и Белоруссии в случае их допуска. Глава организации Туве Мо Дюрхауг объявил, что норвежцы отправили письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с требованием запретить участие как российских спортсменов, так и менеджеров.