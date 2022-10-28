Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Оренбург
Сегодня
17:00 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
13:15, 28 октября 2022Спорт

Норвежская чемпионка ОИ заявила о просьбе федерации скрыть употребление допинга

Лыжница Тереза Йохауг заявила о просьбе норвежской федерации скрыть употребление допинга

Фото: Johanna Lundberg / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Тереза Йохауг заявила о просьбе национальной федерации скрыть употребление допинга в 2016 году. Ее слова со ссылкой на автобиографию спортсменки приводит VG.

Спортсменка рассказала, что отказалась принять участие в пресс-конференции сборной перед началом сезона-2016/2017, когда узнала о положительном результате допинг-тестирования. Тогда ей предложили объяснить свое отсутствие плохим самочувствием. «Разве они не понимали, что и мое, и их доброе имя и репутация полностью зависят от того, насколько мы действуем открыто и честно?» — задается вопросом лыжница.

Материалы по теме:
«Это отчаянный шаг» Итоги расследования о допинге фигуристки Валиевой засекретили. Лишится ли Россия золота Олимпиады?
«Это отчаянный шаг»Итоги расследования о допинге фигуристки Валиевой засекретили. Лишится ли Россия золота Олимпиады?
26 октября 2022
«Просто до слез» Кто виноват в поражении Камилы Валиевой на Олимпиаде и чем закончится скандал с ее допинг-пробой?
«Просто до слез»Кто виноват в поражении Камилы Валиевой на Олимпиаде и чем закончится скандал с ее допинг-пробой?
19 февраля 2022

Йохауг была дисквалифицирована в 2016 году из-за положительной пробы на стероид клостебол. Она устроила пресс-конференцию, чтобы объявить о произошедшем.

Йохауг — четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, обладательница 14 золотых медалей чемпионатов мира и трех Кубков мира в общем зачете. В марте 2022 года она завершила карьеру.

7 октября в Федерации лыжных видов спорта Норвегии заявили, что сборная страны планирует бойкотировать соревнования с участием лыжников из России и Белоруссии в случае их допуска. Глава организации Туве Мо Дюрхауг объявил, что норвежцы отправили письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с требованием запретить участие как российских спортсменов, так и менеджеров.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
КамАЗ под управлением военного наехал на колонну российских срочников
Путин рассказал о традиционной российской поддержке Армении
Ида Галич предостерегла от орудующих от ее имени мошенников
Украина заминировала границу с Белоруссией
МИД Франции прокомментировал слова Путина о противостоянии России и Запада
Российские войска остановили наступление тактических групп ВСУ в ЛНР
Боевую эффективность Ка-52М повысят
Усиленный батальон ВСУ атаковал российские войска на купянском направлении
ВС России сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области
ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост снарядами HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.