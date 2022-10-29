Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо М
6:1
Завершен
Химки
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Салават Юлаев
5:1
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лестер Сити
0:1
Завершен
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|14-й тур
Ахмат
1:0
2-й тайм
live
Ростов
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Валенсия
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Испания - Примера|12-й тур
17:30, 29 октября 2022Спорт

Брат Нурмагомедова завил о намерении стать чемпионом UFC к 2024 году

Российский боец Умар Нурмагомедов заявил о намерении стать чемпионом UFC к 2024 году

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов раскрыл планы на выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку. Всегда и во всех делах спешу. Так и тут. Очень сильно спешу стать чемпионом, хотя и понимаю, что это будет нескоро», — заявил спортсмен, добавив, что намерен стать чемпионом UFC к 2024 году.

14 сентября сообщалось, что Умар Нурмагомедов, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, подписал новый контракт с UFC. «Я подписал новый контракт с UFC на несколько боев. Я очень рад этому приключению и хочу поблагодарить всех причастных к нему людей», — рассказал он.

В активе Умара Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC россиянин провел три поединка.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны объявило о приостановке участия России в зерновой сделке
Словакия обвинила Чехию в нарушении Шенгенского кодекса
В Германии сообщили о «взрывоопасной» проблеме из-за отключения отопления
В Киеве объявили воздушную тревогу
ВСУ атаковали подстанцию в приграничном российском регионе
Стали известны самые популярные российские направления у туристов в ноябре
Главреда SOTA объявили в розыск
Стало известно о возможном отпуске генерала Лапина
Москвичей предупредили о заморозках
Бузова приехала в Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.