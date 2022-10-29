Брат Нурмагомедова завил о намерении стать чемпионом UFC к 2024 году

Российский боец Умар Нурмагомедов заявил о намерении стать чемпионом UFC к 2024 году

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов раскрыл планы на выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку. Всегда и во всех делах спешу. Так и тут. Очень сильно спешу стать чемпионом, хотя и понимаю, что это будет нескоро», — заявил спортсмен, добавив, что намерен стать чемпионом UFC к 2024 году.

14 сентября сообщалось, что Умар Нурмагомедов, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, подписал новый контракт с UFC. «Я подписал новый контракт с UFC на несколько боев. Я очень рад этому приключению и хочу поблагодарить всех причастных к нему людей», — рассказал он.

В активе Умара Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC россиянин провел три поединка.