ВСУ атаковали подстанцию в приграничном российском регионе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электрическую подстанцию, расположенную на окраине города Суджа. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Есть повреждения крыши и окон здания, в котором находятся дежурные. Также незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работоспособности», — сказал глава региона.
На место прибыла группа разминирования. После ее работы ремонтные бригады займутся восстановлением последствий обстрела. В результате атаки со стороны Украины пострадавших нет, добавил Старовойт.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли хутор Старый, находящийся в граничащей с Украиной Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, зафиксированы повреждения в трех частных домовладениях. Где-то посекло крышу, заборы, выбило окна.