ВСУ атаковали подстанцию в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об атаке ВСУ на подстанцию на окраине Суджи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электрическую подстанцию, расположенную на окраине города Суджа. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения крыши и окон здания, в котором находятся дежурные. Также незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работоспособности», — сказал глава региона.

На место прибыла группа разминирования. После ее работы ремонтные бригады займутся восстановлением последствий обстрела. В результате атаки со стороны Украины пострадавших нет, добавил Старовойт.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли хутор Старый, находящийся в граничащей с Украиной Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, зафиксированы повреждения в трех частных домовладениях. Где-то посекло крышу, заборы, выбило окна.