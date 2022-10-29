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17:48, 29 октября 2022Россия

ВСУ атаковали подстанцию в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об атаке ВСУ на подстанцию на окраине Суджи

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электрическую подстанцию, расположенную на окраине города Суджа. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения крыши и окон здания, в котором находятся дежурные. Также незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работоспособности», — сказал глава региона.

На место прибыла группа разминирования. После ее работы ремонтные бригады займутся восстановлением последствий обстрела. В результате атаки со стороны Украины пострадавших нет, добавил Старовойт.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли хутор Старый, находящийся в граничащей с Украиной Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, зафиксированы повреждения в трех частных домовладениях. Где-то посекло крышу, заборы, выбило окна.

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Никита Абрамов
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