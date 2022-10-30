Легенда советской гимнастики оценила видео МОК без упоминания СССР и России

Олимпийская чемпионка Иванова назвала неправильным видео МОК без упоминания СССР и России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова оценила видео «Эволюция женской спортивной гимнастики», которое Международный олимпийский комитет (МОК) сделал без упоминания советских и российских спортсменок. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Нельзя пропустить этот огромный блок. С самого начала Советский Союз был в гимнастике впереди планеты всей. И не зря его назвали законодателем мод. Это неправильно, это просто несправедливо!» — заявила Иванова. По мнению легенды советской гимнастики, спорт должен оставаться вне политики и способствовать дружбе народов мира.

Ранее МОК опубликовал ролик, посвященный развитию женской спортивной гимнастики. В него вошли нарезки выступлений спортсменок с Олимпийских игр с 1956 по 2008 год, в число которых не включили представительниц СССР и России.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В частности, Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.