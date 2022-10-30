Пелоси прокомментировала состояние мужа после нападения

Нэнси Пелосси заявила, что состояние ее мужа после нападения улучшается

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала состояние своего мужа Пола после нападения. Заявление опубликовано на сайте политика.

Она отметила, что здоровье супруга продолжает улучшаться. Пелоси поблагодарила сотрудников правоохранительных органов и служб экстренного реагирования, которые выехали на место происшествия.

«Мы благодарны за быстрое реагирование правоохранительных органов и экстренных служб, а также за спасающую жизнь медицинскую помощь, которую он получает. Его состояние продолжает улучшаться», — говорится в сообщении спикера.

28 октября на дом Нэнси Пелоси было совершено нападение. «Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются», — сказано в заявлении офиса политика. Пол Пелоси получил при нападении травмы головы, которые потребовали хирургического вмешательства.

Подозреваемому вменяется попытка убийства и жестокое обращение с пожилыми людьми. Его личность установлена, это 42-летний Дэвид Депепи. Телеканал СNN сообщил, что злоумышленник является фанатом теории заговора. Он публиковал в соцсетях посты в поддержку различных конспирологических теорий.