Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи

Путин выразил главе Южной Корее Юн Сок Елю соболезнования из-за гибели людей в Сеуле

Президент России Владимир Путин отправил президенту Южной Кореи Юн Сок Елю телеграмму, в которой выразил соболезнования после массовой гибели людей в Сеуле. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что среди 151 погибшего во время празднования Хеллоуина в Сеуле есть и четверо россиянок.

Давка произошла во время празднования Хеллоуина районе Итхэвон в столице Южной Кореи. Она началась в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. До 5 ноября в стране объявлен национальный траур.