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18:47, 30 октября 2022Россия

Названо имя временного сменщика генерала Лапина

URA.RU: генерал-лейтенант Мордвичев сменит командующего ЦВО Лапина на время отпуска

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Руководителем группировки «Центр» в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине временно назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Эти обязанности он будет исполнять на время отпуска командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александра Лапина. Имя сменщика назвал URA.RU источник в Минобороны.

Ранее соответствующую информацию опубликовали несколько Telegram-каналов, в том числе корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева. Комментируя данные сведения, собеседник издания подчеркнул, что Лапин вернется к исполнению боевых задач во главе «Центра» после отпуска, приказа о его отстранении не было.

29 октября телеканал ЧГТРК «Грозный» сообщил об отстранении от должности генерал-полковника Александра Лапина. Журналисты напомнили, что генерал неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. В частности, за потерю Красного Лимана.

Источник в оборонном ведомстве уточнил URA.RU, что Лапину «дали время отдохнуть», поскольку он командовал войсками с февраля.

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Платон Щукин
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