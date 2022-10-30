Названо имя временного сменщика генерала Лапина

URA.RU: генерал-лейтенант Мордвичев сменит командующего ЦВО Лапина на время отпуска

Руководителем группировки «Центр» в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине временно назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Эти обязанности он будет исполнять на время отпуска командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александра Лапина. Имя сменщика назвал URA.RU источник в Минобороны.

Ранее соответствующую информацию опубликовали несколько Telegram-каналов, в том числе корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева. Комментируя данные сведения, собеседник издания подчеркнул, что Лапин вернется к исполнению боевых задач во главе «Центра» после отпуска, приказа о его отстранении не было.

29 октября телеканал ЧГТРК «Грозный» сообщил об отстранении от должности генерал-полковника Александра Лапина. Журналисты напомнили, что генерал неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. В частности, за потерю Красного Лимана.

Источник в оборонном ведомстве уточнил URA.RU, что Лапину «дали время отдохнуть», поскольку он командовал войсками с февраля.