В Генпрокуратуре прокомментировали блокировку домена t.me

В Генпрокуратуре опровергли требование к Роскомнадзору по блокировке домена t.me

Генпрокуратура отреагировала на сообщения о том, что она обратилась в Роскомнадзор с требованием о блокировке домена коротких ссылок t.me, принадлежащему Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ведомство опровергло требование к Роскомнадзору по блокировке домена t.me. «Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскомназдзор заблокировал доступ к домену t.me по требованию Генпрокуратуры. Основанием для внесения в реестр названа статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Позже ведомство уточнило, что блокировка Telegram на территории России исключена.

Позже домен t.me пропал из реестра заблокированных ресурсов, однако он до настоящего времени недоступен.