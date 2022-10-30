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22:31, 30 октября 2022Интернет и СМИ

Захарова ответила Литвиновой после ее поста в поддержку Собчак

Захарова ответила Литвиновой после ее поста в поддержку уехавшей из России Собчак

Фото: МИД России / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила поддержку журналистки и телеведущей Ксении Собчак со стороны артистки Ренаты Литвиновой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат ответила на пост, в котором актриса пожелала Собчак сил в то время, «когда кидаются все на одного и травят». «Мы все очень переживаем за затравленных. Правда, меньше, чем за тех, кто сейчас на передовой, а не на задворках стран, поставляющих оружие, из которого убивают наш народ», — заявила Захарова.

Она также отметила, что травля — это называть людей «генетическим отребьем», считать детей «маленькими гаденышами», издеваться над чужими святынями и высокомерно унижать слабых и бедных.

Ранее Захарова высказалась об отъезде Собчак, заявив, что «даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна».

27 октября стало известно, что Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту. Директор департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис сообщил, что она является гражданкой Израиля и может находиться на территории государства в течение 90 суток. При этом журналистка неоднократно заявляла, что имеет только российский паспорт, и называла утверждения о наличии у нее другого гражданства ложью.

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Марина Совина
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