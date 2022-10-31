Протестировано соединение против устойчивых к антибиотикам бактерий

Antibiotics: гидрохинин из коры дерева оказался эффективным против синегнойной палочки

Специалисты из Университета Портсмута и Университетов Наресуан и Пибулсонграм Раджабхат в Таиланде протестировали перспективное соединение, которое убивает устойчивые к антибиотикам бактерии. Выводы исследования описаны в статье в журнале Antibiotics.

Ранее авторы обнаружили органическое вещество гидрохинин, которое в предварительных тестах показало эффективность против некоторых антибиотикорезистентных патогенов. Новые испытания позволили изучить молекулярные реакции штаммов Pseudomonas aeruginosa (синегнойной палочки) на гидрохинин. Ученых интересовало, какие именно гены были активированы, а какие деактивированы в ответ на препарат.

Оказалось, что соединение существенно меняет уровни экспрессии факторов, отвечающих за агрессивность бактерии. Кроме того, вещество препятствовал накоплению и распространению патогена. Ученые предполагают, что препарат можно будет комбинировать с другими существующими антибиотиками, чтобы сделать их более эффективными.

В сентябре 2022 года сотрудники Университета Портсмута и Университетов Наресуан и Пибулсонграм Раджабхат рассказали об обнаружении гидрохинина в коре деревьев.