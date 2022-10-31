ЭКГ умершего после пересадки сердца свиньи мужчины показала отклонения

AHA: в ЭКГ умершего от ксеносердца свиньи замечена аномалия

Анализ результатов ЭКГ (электрокардиографии) умершего от осложнений после пересадки ксеносердца свиньи мужчины показал отклонения. Об этом сообщается на сайте Американской ассоциации изучения сердца (AHA).

В середине января 2022 года в медицинском центре университета штата Мэриленд в США провели первую операцию по трансплантации генетически модифицированного сердца свиньи 57-летнему Дэвиду Беннету. Пациент был сильно болен неизлечимым кардиологическим заболеванием. Сразу после пересадки он почувствовал себя лучше и даже был выписан домой. Однако спустя два месяца мужчина скончался из-за диастолической сердечной недостаточности, а безопасность ксенотрансплантации подвергли сомнению.

Повторно проанализировав данные ЭКГ погибшего, медики заметили странную аномалию — параметры PR, QRS и QT оказались существенно завышены как для здорового сердца человека, так и свиньи. Показатели сохраняли высокие уровни на протяжении двух месяцев после хирургического вмешательства. Вместе с тем электрокардиостимуляция предсердий способствовала уменьшению задержки внутрипредсердной проводимости, что было наиболее выражено на 12-й день после операции. Новые выводы позволяют говорить о наличии серьезных сбоев в работе клеточных систем, ответственных за передачу электрических импульсов в сердце.

Врачи считают, что полученные результаты, а также дальнейшие эксперименты проложат путь для изучения и развития ксенотрансплантации и причин появления электрических аномалий в пересаженных органах.

