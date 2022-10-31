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20:56, 31 октября 2022Наука и техника

ЭКГ умершего после пересадки сердца свиньи мужчины показала отклонения

AHA: в ЭКГ умершего от ксеносердца свиньи замечена аномалия

Фото: Unsplash

Анализ результатов ЭКГ (электрокардиографии) умершего от осложнений после пересадки ксеносердца свиньи мужчины показал отклонения. Об этом сообщается на сайте Американской ассоциации изучения сердца (AHA).

В середине января 2022 года в медицинском центре университета штата Мэриленд в США провели первую операцию по трансплантации генетически модифицированного сердца свиньи 57-летнему Дэвиду Беннету. Пациент был сильно болен неизлечимым кардиологическим заболеванием. Сразу после пересадки он почувствовал себя лучше и даже был выписан домой. Однако спустя два месяца мужчина скончался из-за диастолической сердечной недостаточности, а безопасность ксенотрансплантации подвергли сомнению.

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Повторно проанализировав данные ЭКГ погибшего, медики заметили странную аномалию — параметры PR, QRS и QT оказались существенно завышены как для здорового сердца человека, так и свиньи. Показатели сохраняли высокие уровни на протяжении двух месяцев после хирургического вмешательства. Вместе с тем электрокардиостимуляция предсердий способствовала уменьшению задержки внутрипредсердной проводимости, что было наиболее выражено на 12-й день после операции. Новые выводы позволяют говорить о наличии серьезных сбоев в работе клеточных систем, ответственных за передачу электрических импульсов в сердце.

Врачи считают, что полученные результаты, а также дальнейшие эксперименты проложат путь для изучения и развития ксенотрансплантации и причин появления электрических аномалий в пересаженных органах.

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Елена Апазиди
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