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11:54, 31 октября 2022Спорт

Российский боец описал Нурмагомедова и Махачева одной фразой

Усман Нурмагомедов описал Хабиба Нурмагомедова и Махачева фразой «короли легкого веса»

Фото: Christopher Pike / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов описал Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева одной фразой. Он опубликовал пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова опубликовал фото с бойцами. «Короли легкого веса», — подписал он снимок. Махачев в комментариях добавил, что Усману Нурмагомедову тоже нужен пояс.

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В ночь на 23 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе. Махачев посвятил победу Хабибу Нурмагомедову и его умершему отцу, их общему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

Дарья Коршунова
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