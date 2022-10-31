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18:00, 31 октября 2022Спорт

Бывший игрок сборной России объяснил отмену матча против Боснии и Герцеговины

Александр Самедов объяснил решение Боснии и Герцеговины отменить матч с Россией страхом
Александр Самедов

Александр Самедов. Фото: Елена Рыбакова / Wikimedia

Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался об отмене товарищеского матча национальной команды против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

Экс-игрок объяснил решение боснийцев отказаться от участия во встрече страхом. «Сначала согласились, потом подняли недовольство. Видимо, чего-то побоялись, поэтому и решили отказаться от матча», — рассказал Самедов. Он добавил, что в ближайшее время россиянам будет сложно организовать игру с европейской командой.

О решении Боснии и Герцеговины перенести матч с Россией на неопределенный срок стало известно ранее 31 октября. Игра должна была пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее лидеры сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против проведения товарищеского матча с Россией. Последний заявил, что не будет участвовать во встрече.

Алексей Гусев
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