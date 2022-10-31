Найден снижающий за два часа симптомы депрессии препарат

Science: разработано снижающее симптомы депрессии за два часа соединение

Команда китайских специалистов из Нанкинского медицинского университета нашла препарат, который снижает симптомы депрессии всего за два часа в эксперименте на мышах. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Большинство современных антидепрессантов являются селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС), которые повышают уровень серотонина в мозге. Однако для полноценного воздействия этим препаратам необходимо много недель, ко всему прочему они обладают серьезными побочными эффектами.

В новой работе исследователи использовали иной подход — разъединение транспортера серотонина SERT и фермента нейрональной синтазы оксида азота (nNOS1). Для этого был специально разработан препарат ZZL-7, который повлиял на активность нейронов, ответственных за выработку серотонина в дорсальном ядре шва, а также нарушал взаимодействие между SERT и nNOS. Это привело к увеличению количества серотонина в медиальной префронтальной коре, что сократило проявления депрессии у подопытных.

Поскольку при введении ZZL-7 мозг начинает увеличивать количество серотонина практически сразу, терапевтический эффект должен проявляться в течение пары часов. Кроме того, разработка обладает меньшим набором побочных эффектов, чем известные препараты.

В октябре 2022 года сотрудники Франкфуртского университета (Германия) доказали, что лечение от депрессии меняет структуру мозга, что противоречит более ранним представлениям о пластичности мозга.