Стали известны подробности о погибшей при давке в Сеуле россиянке

Знакомая погибшей в Сеуле россиянки Анна рассказала о ее увлечении k-pop культурой

Погибшая во время трагедии с давкой в Сеуле россиянка Кристина Гардер увлекалась k-pop культурой. Она занималась поставками музыкальных альбомов из Южной Кореи в Россию, рассказала «Ленте.ру» знакомая девушки Анна, владелица онлайн-магазина по продаже товаров k-pop культуры.

«Я не была с ней знакома очень близко, она была поставщицей моего онлайн-шопа, мы общались с ней исключительно по рабочим моментам. Но могу сказать, что человек она была ответственный, приятный, очень печально, что так получилось... Мы через нее k-pop альбомы в Россию из Кореи привозили. Как мне известно из историй Кристины, она посещала различные k-pop концерты, поэтому, думаю, что увлеклась [культурой]», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Судя по страницам Кристины в соцсетях, она жила в Сеуле несколько лет и училась в языковой школе. Сейчас родственники девушки собирают средства на организацию похорон.

Тела четырех россиянок, погибших в давке в Сеуле, доставят в Россию паромом через Приморский край. Об этом сообщил глава представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

Трагедия произошла 29 октября на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В этом районе ежегодно проводится большое количество вечеринок по случаю этого праздника. Впервые за три года мероприятия проводились без коронавирусных ограничений.

Переулок, выходящий на более широкую улицу, спускается вниз и сужается, поэтому люди могут с легкостью споткнуться при давлении сзади. Как рассказали очевидцы, на улице звучала громкая музыка, многие пришли в костюмах, поэтому не всегда было понятно, действительно ли они падают в обморок или играют. Люди приходили с соседних улиц и давили на тех, кто был спереди, пытаясь пройти вперед.

Жертвами случившегося стали 154 человека, в том числе 22 иностранца. Среди них были четыре гражданки России. Еще 133 человека пострадали. Большинство погибших — молодые люди, в том числе около 100 женщин, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.