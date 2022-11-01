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20:38, 1 ноября 2022Экономика

Россия приготовилась вложиться в развитие портов в Иране

Россия готова вложиться в развитие портов в Иране для своих грузов

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Иран предложил России использовать свои порты для поставок грузов на мировые рынки, а Москва готова вложиться в их развитие. Об этом по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии сообщило правительство России.

Также стороны подтвердили готовность сотрудничать в строительстве крупнотоннажного флота на иранских верфях и грузового — на российских. Заседание проходило с 30 октября по 1 ноября в Грозном.

Также в ходе встречи вице-премьер России Александр Новак заявил о начале поставок нефтепродуктов в Иран и скором расширении их номенклатуры. Он подчеркнул, что товарооборот стран в первые восемь месяцев этого года вырос на 35,4 процента, до 3,3 миллиарда долларов.

Сотрудничество России и Ирана начало активно развиваться на фоне западных санкций, введенных в отношении Москвы после начала боевых действий на Украине. В последние месяцы Россия договорилась о покупке иранских газовых турбин, а также деталей и оборудования для ремонта гражданских самолетов.

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Платон Щукин
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