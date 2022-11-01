Махачев назвал ошибку Петра Яна в проигранном бою с американцем

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что боец Петр Ян тактически проиграл американцу О'Мэлли

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал ошибку российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна в проигранном бою с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ян начал и бороться, и в стойке работать. И как‑то он не смог это совместить. Он постарался побороться, потом, когда руки не такие скоростные стали, пробовал бить в стойке, и как‑то бой тяжело сложился», — заявил спортсмен. Он посчитал, что, если бы Ян выбрал единую тактику, то одержал бы победу.

Бой между Яном и О'Мэлли прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету четыре поражения и 16 побед.