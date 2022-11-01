Взрыв на «Северных потоках» сравнили с терактом 11 сентября

Аналитик Демидов сравнил диверсию на «Северном потоке» с терактом 11 сентября

Факт диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которую признало международное сообщество, создает риски того, что подобные прецеденты будут повторяться. Так же, как после терактов 11 сентября, похожие акты начали совершать в разных странах. Потому не исключено повторение диверсий в отношении СПГ-танкеров, инфраструктуры на берегах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Ранее стало известно, что «Газпром» допустили к обследованию места подрыва газопроводов. «По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров. Вырвало трубу длиной 40 метров. Трубы разошлись на 259 метров, по-моему. А этот кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону "Северного потока-2", который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, остатками этой трубы. Так что это очевидный теракт», — заявил глава компании Алексей Миллер.

«На место допустили все же не сам "Газпром", а дочернюю компанию Nord Stream AG, — уточнил Демидов. — Это оператор трубы, так что его допуск был обязателен, ведь у него наибольшая база информации об этом проекте. Странно, конечно, что его допустили в самом конце, когда все уже посмотрели, все улики собрали. Возможно, увидеть компании дали не все».

По словам аналитика, починить трубу технически не так сложно — для этого достаточно заменить секции длиной до 300 метров, вырезав поврежденную часть.

Правда, такая работа требует определенных технологи. Их у России на данный момент может не быть Владимир Демидов аналитик

Несмотря на то что возможность починить газопровод, вероятно, существует, Демидов считает, что «Газпром» может отказаться от подобных работ ввиду их нерентабельности — не факт, что после этого газ, идущий по трубе, будут покупать. В таком случае железо просто останется лежать под водой.

«Тревогу вызывает и сам прецедент. То, что произошло, — это атака на международную инфраструктуру обеспечения энергоресурсами. Можно провести параллель с терактами 11 сентября, когда вскоре после них начались похожие теракты с взрывами зданий, поездов. Появился прецедент. Так же и здесь. Те, кто взорвал газопровод, открыли ящик Пандоры. Не исключено, что за этим могут последовать схожие диверсии со взрывами танкеров СПГ, инфраструктуры на берегах», — предупредил Демидов.

Ранее правительство Германии заявило, что после взрывов на «Северном потоке-2» использовать вторую нитку газопровода будет невозможно, и назвало трубопровод непригодным для поставок. Президент России Владимир Путин также считает, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда.