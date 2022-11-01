Взрыв на «Северных потоках» сравнили с терактом 11 сентября
Факт диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которую признало международное сообщество, создает риски того, что подобные прецеденты будут повторяться. Так же, как после терактов 11 сентября, похожие акты начали совершать в разных странах. Потому не исключено повторение диверсий в отношении СПГ-танкеров, инфраструктуры на берегах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Ранее стало известно, что «Газпром» допустили к обследованию места подрыва газопроводов. «По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров. Вырвало трубу длиной 40 метров. Трубы разошлись на 259 метров, по-моему. А этот кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону "Северного потока-2", который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, остатками этой трубы. Так что это очевидный теракт», — заявил глава компании Алексей Миллер.
«На место допустили все же не сам "Газпром", а дочернюю компанию Nord Stream AG, — уточнил Демидов. — Это оператор трубы, так что его допуск был обязателен, ведь у него наибольшая база информации об этом проекте. Странно, конечно, что его допустили в самом конце, когда все уже посмотрели, все улики собрали. Возможно, увидеть компании дали не все».
По словам аналитика, починить трубу технически не так сложно — для этого достаточно заменить секции длиной до 300 метров, вырезав поврежденную часть.
Правда, такая работа требует определенных технологи. Их у России на данный момент может не быть
Несмотря на то что возможность починить газопровод, вероятно, существует, Демидов считает, что «Газпром» может отказаться от подобных работ ввиду их нерентабельности — не факт, что после этого газ, идущий по трубе, будут покупать. В таком случае железо просто останется лежать под водой.
«Тревогу вызывает и сам прецедент. То, что произошло, — это атака на международную инфраструктуру обеспечения энергоресурсами. Можно провести параллель с терактами 11 сентября, когда вскоре после них начались похожие теракты с взрывами зданий, поездов. Появился прецедент. Так же и здесь. Те, кто взорвал газопровод, открыли ящик Пандоры. Не исключено, что за этим могут последовать схожие диверсии со взрывами танкеров СПГ, инфраструктуры на берегах», — предупредил Демидов.
Ранее правительство Германии заявило, что после взрывов на «Северном потоке-2» использовать вторую нитку газопровода будет невозможно, и назвало трубопровод непригодным для поставок. Президент России Владимир Путин также считает, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда.