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15:04, 1 ноября 2022Наука и техника

В России рассказали об отказе от национальной пилотируемой станции до 2030 года

Эксперт Струговец: принято решение об участии «Роскосмоса» в проекте МКС до 2028 года
СюжетКосмическая программа России:

Фото: Сергей Савостьянов / Pool / РИА Новости

Фактически принято решение об участии «Роскосмоса» в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года, означающее, что до 2030 года Российская орбитальная служебная станция (РОСС) вряд ли начнет работу. Об этом в колонке для «Известий» рассказал эксперт по космической тематике Дмитрий Струговец.

По его мнению, тем самым Россия «продолжит идти в пилотируемой космонавтике в фарватере США».

«Отказ от национальной пилотируемой космической программы — это одна сторона медали. Где же вторая? А вот она. Продолжение сотрудничества с США по программе МКС позволяет сохранить единственную ниточку, связывающую Россию с западным миром, что, возможно, в нынешней ситуации перевешивает необходимость развития национальной пилотируемой программы», — уверен автор.

Тем не менее, согласно Струговцу, новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов «добился частичного возвращения ранее секвестрированных средств Федеральной космической программы, они, судя по всему, пойдут на развертывание серийного производства спутников».

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«Таким образом, можно утверждать, что до 2028 года, а учитывая вечные задержки и в финансировании, и в производстве ракетно-космической техники, и до 2030+ новой космической станции у России не будет», — считает автор.

В июле генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято.

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Иван Потапов
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