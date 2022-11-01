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05:37, 1 ноября 2022Экономика

В России изменились правила поверки счетчиков

«Прайм»: доцент Лебединская заявила об изменении с 1 ноября правил поверки счетчиков
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

В России с 1 ноября вступил в силу новый стандарт по поверке счетчиков приборов учета в квартирах и домах. Об изменении правил рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

Отмечается, что в новом ГОСТ прописаны требования к организациям, которые проводят поверку. Теперь у компании должна быть аккредитация и сопутствующая документация, где подробно прописана сама процедура осмотра.

Новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме

Ольга ЛебединскаяДоцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

По ее словам, новый ГОСТ не повлияет на сумму платежей, так как большинство граждан просто меняют счетчик на новый. Обычно срок поверки счетчика воды составляет шесть лет для прибора измерения расхода холодной воды и четыре года — для счетчика на горячую воду. «За это время счетчик изнашивается», — резюмировала эксперт.

Пенсионные выплаты

Кроме того, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, с 1 ноября вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. На данный момент ее размер составляет 7220 рублей 74 копейки в месяц. Таким образом, после двукратного увеличения 80-летний гражданин будет получать 14 441 рубль 48 копеек в месяц.

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Фиксированная выплата в двукратном размере назначается 80-летним гражданам автоматически — без подачи заявления о перерасчете пенсии.

Размер довольствия мобилизованных

Также с 1 ноября в России установлено минимальное ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации, которое составит 195 тысяч рублей в месяц.

О том, что денежное довольствие мобилизованного рядового в России не должно быть меньше 195 тысяч рублей, президент Владимир Путин заявил ранее 19 октября в ходе заседания Совета безопасности.

Все наши воины должны быть оснащены всем необходимым

Владимир ПутинПрезидент России

Как уточняет государственный портал «Объясняем.рф», выплаты будут производиться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения, в том числе за период подготовки и обучения военнослужащего.

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За своевременностью получения выплат будут следить правительство России совместно с Министерством обороны. Кроме того, главам регионов поручено помочь с размещением мобилизованных, а также с их подготовкой и обучением. Также губернаторы должны обеспечить реализацию мер социальной поддержки их семей.

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Юлия Мискевич
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