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12:43, 1 ноября 2022Спорт

Плющенко высказался о популярности сына

Евгений Плющенко рассказал, что Гном Гномыча стали меньше обсуждать
Евгений Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о популярности сына Александра, известного в сети как Гном Гномыч. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-спортсмен подчеркнул, что у юного фигуриста 1,5 миллиона подписчиков в социальных сетях. «Всеми подобными вопросами занимается Яна Рудковская. Я в пиар не лезу. Занимаюсь мужским воспитанием и тренирую Сашу», — заявил он.

Бывший фигурист добавил, что его сын занимается не только фигурным катанием, а еще плаванием и боксом. «То, что нашего ребенка стали меньше обсуждать, ему только на пользу», — отметил Плющенко.

В апреле 2019-го стали известны доходы Александра Плющенко. К шести годам, по словам матери, он заработал 10 миллионов рублей. У Плющенко-младшего есть рекламные контракты, кроме того, за участие в ледовых шоу он получает гонорары.

Алексей Гусев
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