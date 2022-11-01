Совет блогеров ответил на заявление Совфеда о несуществовании объединения

Совет блогеров станет самостоятельной организацией после призыва разблокировать Instagram

В Совете блогеров ответили на заявление Совета Федерации о том, что такого органа при верхней палате российского парламента не существует. В объединении это назвали попыткой дистанцироваться от инициативы по разблокировке запрещенных в России соцсетей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила пресс-секретарь Совета блогеров Ксения Марсова.

Ранее стало известно, что Совет блогеров направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки Instagram и Facebook (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

После в официальном Telegram-канале Совета Федерации появилось сообщение о том, что Совета блогеров при Совфеде не существует. Также в нем говорится, что Валерия Рытвина, представляющаяся СМИ как координатор Совета блогеров, действительно является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Однако инициативы Рытвиной не являются официальной позицией Совета Федерации, комитетов либо других органов при палате, и принято решение вывести ее из состава экспертов.

Если внимательно прочитать пост Совета Федерации, то заголовок говорит о том, что Совета блогеров не существует в принципе, а по дальнейшему тексту становится ясно, что Совет Федерации не отрицает существование нашей секции, однако открещивается от наших действий. То есть фактически Совет Федерации хочет дистанцироваться от нашей инициативы Ксения Марсова пресс-секретарь Совета блогеров

Марсова заявила, что действия Совета блогеров, в частности письмо на имя президента и зампреда Совбеза, не были согласованы с Совфедом.

Также она подтвердила исключение Валерии Рытвиной из состава экспертов Совета Федерации. «Это правда, но на самом деле не до конца понятно, что это означает, потому что все равно Валерия продолжает оставаться координатором Совета блогеров, который сама же и основала. Это была ее инициатива создать такой орган, который Совет Федерации называет экспертной секцией, поэтому слабо себе представляю, как это будет работать», — отметила Марсова.

В ближайшее время Совет блогеров намерен зарегистрировать общественное движение, чтобы существовать как фактическая организация и продолжать свою деятельность, заключила она.

Тверской суд Москвы 21 марта признал Meta экстремистской организацией и запретил на территории России ее деятельность, а также принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Поводом к этому послужили изменения в модерации платформ: Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.