Названы крупные города России с подешевевшей «вторичкой»

SRG: среди городов России вторичное жилье больше всего подешевело в Москве

В октябре 2022 года среди крупных городов России больше всего стоимость вторичного жилья снизилась в Москве — за месяц динамика достигла 2,10 процента. К таким выводам пришли в компании SRG с помощью нейросети, сообщает РБК.

В среднем квадратный метр «вторички» стал стоить в столице 289,35 тысячи рублей. Городом, где подешевело подобное жилье, также назвали Севастополь, — цены снизились на 2,05 процента. Топ-3 списка замкнул Новосибирск с отрицательной динамикой в 1,97 процента. Ниже в списке расположились Владивосток и Ставрополь, где вторичное жилье подешевело на 1,89 процента и 1,88 процента соответственно.

В девяти городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Калининград, стоимость жилья снижается на протяжении трех месяцев подряд. Относительно начала 2022 года снижение заметили только в Сочи — на 0,9 процента.

Что касается подорожания жилья, то наибольшая динамика пришлась на Ижевск — за месяц цены увеличились на 2,55 процента. В Махачкале и Астрахани «вторичка» подорожала на 2,5 процента и 2,09 процента соответственно.

Ранее аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» выяснили, что с января по сентябрь 2022 года квартиры на вторичном рынке сильнее всего подорожали в Ставропольском крае — на 20 процентов за девять месяцев. В тройку лидеров по увеличению стоимости «вторички» также вошли Алтайский край и Липецкая область.