СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Яшина

СКР заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-депутата Яшина

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Яшину предъявили обвинение по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России, уточнили в СК. В ведомстве заявили, что экс-депутат разместил на YouTube видеозапись, в которой содержались ложные сведения о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буча.

«Вместе с тем Яшину было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях российских военнослужащих в городе Буче Киевской области, являются провокацией», — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело о дискредитации российской армии возбудили против Яшина 12 июля. На следующий день ему предъявили официальное обвинение, Яшин вину не признал. Адвокат экс-депутата Мария Эйсмонт заявила, что следователь пытался провести допрос Яшина, но тот отказался давать показания из-за «политической мотивированности этого уголовного дела». Суд арестовал россиянина на два месяца.

В июне Яшина арестовывали на 15 суток по протоколу о неповиновении сотруднику полиции. В мае полиция составила в отношении Яшина четыре протокола по административной статье о дискредитации российской армии. Тушинский суд после рассмотрения трех протоколов оштрафовал политика на 90 тысяч рублей.