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08:46, 2 ноября 2022Мир

В МИД выступили против введения запрета на въезд в Россию

МИД России назвал нерациональным запрет на въезд в страну для жителей Запада

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Замглавы МИД России Евгений Иванов выступил против введения зеркальных ограничений в ответ на запрет въезда россиянам со стороны некоторых стран Запада. В «игре на разрушение» победителей не бывает, отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Зеркальные ограничения

Иванов прокомментировал запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд жителям России и назвал нерациональными ответные меры. Представитель ведомства подчеркнул, что «победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает».

Поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в «священный» Евросоюз является привилегией

Евгений Ивановзамглавы МИД России

Граждане разных стран перестают встречаться с близкими людьми, лишаются возможности поехать на учебу или лечение, а также поучаствовать в научных, культурных, спортивных мероприятиях. По словам Иванова, процесс оформления дипломатических виз стал проходить более трудно и длительно.

Выдача паспортов

Дипломат также объяснил россиянам порядок выдачи заграничных паспортов в период проведения частичной мобилизации. Он подчеркнул, что никакие изменения в эту процедуру не вносились. Иванов напомнил, что порядок выдачи загранпаспортов и основания для отказа в получении документа регулируются федеральным законом от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

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28 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Министр отчитался о мобилизации 300 тысяч человек. Позже он заявлял, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призывников.

Запрет на въезд

С 0:01 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам. Под ограничения не попали дипломаты, обладатели рабочих и учебных виз, работники в сферах международных товарных и пассажирских перевозок.

Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности. Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы

Кая Калласпремьер-министр Эстонии

При этом в сентябре министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил, что Евросоюз полностью запретит выдачу туристических виз россиянам. Он полагает, что европейским странам следует иметь запасе «другие типы виз» для «критически настроенных журналистов», гражданских активистов или оппозиционеров.

С 12 сентября совет Евросоюза приостановил действие упрощенного визового режима с Россией в качестве ответной меры на российскую спецоперацию на Украине. Оно действовало с 2007 года. По данным Евросоюза, на 1 сентября шенгенскими визами обладал миллион россиян.

Спецоперация России на Украине

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он.


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Марина Совина
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