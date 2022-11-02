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14:18, 2 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на Запорожскую АЭС

Минобороны заявило, что ВСУ атаковали ЗАЭС и ТЭЦ из Днепропетровской области

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Украинские войска продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и близлежащие территории. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять снарядов по району ТЭЦ в Энергодаре и территории, которая прилегает к ЗАЭС.

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Атака на ЗАЭС велась с территории, которая находится под контролем украинской стороны, — из населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области. Российские войска подавили огневые средства противника, отчитались в министерстве.

1 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу обвинил Украину в непрекращающихся обстрелах ЗАЭС. Он добавил, что Украина обстреливает точки эвакуации и места раздачи гуманитарной помощи.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам. Впоследствии замглавы МИД России Сергей Рябков назвал невозможным вариант отсутствие охраны Запорожской АЭС со стороны Москвы.

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Анастасия Шейкина
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