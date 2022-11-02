Стало известно о заочном аресте издателя «Медиазоны»

SHOT: издатель «Медиазоны» Верзилов заочно арестован и объявлен в международный розыск

Издатель «Медиазоны» (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петр Верзилов (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Об этом стало известно SHOT.

Издание заявляет, что в отношении Верзилова было возбуждено уголовное дело из-за фейков о Вооруженных силах РФ (ВС РФ). «По нашим данным, он заочно арестован и объявлен в международный розыск», — отмечается в публикации.

Также указано, что поводом для возбуждения дела стали публикации издателя «Медиазоны» в Twitter и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о событиях в украинском городе Буче.

В ноябре 2021 года сообщалось, что МВД объявило Верзилова в розыск. Его адвокат Леонид Соловьев заявил, что причиной стало уголовное дело против издателя «Медиазоны» о сокрытии им двойного гражданства.

Минюст в сентябре 2021 года внес Верзилова и «Медиазону» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Помимо того, в список СМИ-иноагентов был включен главный редактор издания Сергей Смирнов.