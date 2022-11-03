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16:57, 3 ноября 2022Наука и техника

В США рассказали о лучшей части российской «Арматы»

Издание 19FortyFive сочло главным преимуществом танка Т-14 «Армата» его живучесть

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский танк Т-14 «Армата» получил современные системы защиты, которые обеспечивают живучесть машины на поле боя. О преимуществе танка рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

«Лучшая часть танка — это его живучесть. Он может уничтожать вражеские противотанковые ракеты с помощью своей системы активной защиты "Афганит"», — пишет Иствуд.

Отмечается, что комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит» может обнаруживать приближающиеся ракеты и снаряды, а также поражать их защитными боеприпасами. Также танк с необитаемой башней получил модульный комплекс встроенной динамической защиты «Малахит» и решетчатые экраны.

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Ранее Иствуд писал, что «Армата» будет защищена лучше американского танка Abrams X, если КАЗ «Малахит» будет соответствовать заявленным характеристикам.

В августе на форуме «Армия-2022» представили экспортную версию танка Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

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Даниил Иринин
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