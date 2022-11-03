Турция уличила Финляндию и Швецию в отказе от выдачи террористов

Глава Минюста Турции Бекир: Финляндия и Швеция пока не выдали Анкаре террористов

Финляндия и Швеция пока не выдали Анкаре ни одного террориста из списка по экстрадиции, который направила турецкая сторона. В отказе от выдачи террористов Хельсинки и Стокгольм уличил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает ТАСС.

Глава турецкого Минюста отметил, что Анкара передала двум странам свои требования. «Тема экстрадиции обсуждается, однако к настоящему времени положительных изменений в вопросе выдачи лиц, причастных к террористической деятельности, нет», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию, чтобы встретиться президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения членства Швеции и Финляндии в альянсе. Он выразил уверенность, что все участники блока подпишут протокол о присоединении новых стран.